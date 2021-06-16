日前，航警局警員陳以倫發表考取研究所錄取心得時，因為自爆過去他都在打混摸魚，沒受理過任何報案，「基本上每天都是在過退休生活。幾乎兩個月就出國玩，根本與社會與警界脫節」，荒謬言論引發各界抨擊，警政署今（16）日因此將其免職，並取消他研究所複試資格，消息傳出令同事震驚不已。

航警陳以倫遭記2大過免職，並撤銷警大研究所入學資格，同事對此相當震驚。（圖／Google Map）

航警局第一個施打AZ疫苗的警員陳以倫，因為順利考取警大公共安全研究所榜首，應要求替補習班撰寫推薦文，結果卻在文中自爆過去自己7年日子過太爽，一夕間樂極生悲，暗指航警局超好混的浮誇言論備受外界抨擊，即使他出包後就火速撤下貼文，還公開道歉，盼各界能給予他一個機會，但通通為時已晚，不僅心得文截圖已遭網友檢舉，航警局獲悉後，震怒之下日前先送上一支記過，並將他調離原有職務，今天中午警政署更祭出重懲，認為陳以倫言論浮誇不實，嚴重影響警譽，經查其連續6年考績評列乙等，歷任幹部均考核評語皆為不佳，遂直接以2大過方式將其免職，連帶主管也要被追究行政責任，警察大學亦宣布取消陳以倫碩士班考試複試資格。

一名航空警察局安檢大隊陳姓男子，自爆「航警局爽生活」，據悉航警局長林順家仍為此震怒，警局也將懲處記過1次並調整職務。（圖／翻攝臉書）

消息傳開後，根據《三立新聞網》報導，陳以倫同事都十分訝異、震驚，稱他雖然平常吊兒啷噹，工作上不怎麼突出，可人際關係、同事相處還不錯，想不到如今鬧出如此事端，一篇炫耀文代價這樣慘痛，不但丟工作，還害長官被記過調職，直言「實在不應該」。

陳以倫遭遇一連串懲罰的資訊曝光後，PTT也跟著熱議了起來，許多鄉民覺得這就是人在福中不知福的現世報，紛紛表示「做人不要太自滿」、「這就叫過太爽不知低調」、「低調爽就沒事了硬要炫 笑死」、「陰間講實話的案例」。

但也有鄉民認為警界懲罰根本沒有標準，忍不住開酸「共產國家喔？說實話也被炒，笑死」，還有人高呼「這直接免職就太誇張了，一堆犯罪的也沒這麼嚴格。」並舉例先前警政署長陳家欽愛將張博鈞涉酒駕的案件，稱他列管未滿3年，事後竟然就調升為刑大司法組長；此外，還有台中市警局交通大隊吳姓警官，曾性侵警大女實習生，行政究責不過判休職，也未被免職，反觀陳以倫只不過說了個大實話，卻落得如此下場，因此該網友提出建議，表示「講真的直接調他去雙北一級戰區，蹲好蹲滿痛苦幾十年都比較好」，同時他也研判「我看行政訴訟應該是有得打了。」