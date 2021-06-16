新冠疫情爆發以來，醫院物資、醫護所需用品都大量缺乏，信義房屋上下齊心分頭協助抗疫，以信義房屋、信義公益基金會及創辦人周俊吉夫婦名義，共捐贈超過千萬的款項及物資到各醫院，另外各區域信義房屋分店則支援醫院、快篩站帳篷，五月疫情爆發至今已超過200頂。

信義房屋、信義公益基金會、創辦人周俊吉夫婦除捐款台大醫院之外，還特別捐款到台大新竹分院、台大金山分院，提供院內醫護人員、照顧人員普篩、專責病房、ICU相關工程、購置乾洗手機、隔離衣、呼吸器…等費用，解決偏遠地區醫院物資較為不足的燃眉之急，另外也捐贈移動冷氣到雙和、馬偕醫院。

另外，信義房屋大安區、中正區、三重區、北投淡水區、萬華區.....等分店，也盡自己的心力，從疫情爆發以來，就已經支援各地醫院、篩檢站帳篷超過200頂，信義房屋南門店店長徐章博表示，因過去商圈內客戶就多以醫護人員為主，疫情嚴峻時，就接到婦幼醫院人員來電，希望能協助支援施打疫苗的帳篷，徐章博也號召區內數家分店一起，共同贊助了十頂帳篷，協助施打疫苗更順利。

除此之外，信義房屋各分店疫情期間主動協助社區及在地店家製作1922簡訊實聯制，並提供社區防疫標語、隨身酒精噴瓶及電梯面板包膜等服務，未來將持續以好服務、好生活為目標，將信義精神傳遞至所有社區，創造信義永續好生活。