全台開放年長者施打疫苗，鑒於前往施打疫苗均為不耐久候、行動不便的年長，桃園市政府警察局楊梅警分局不僅結合楊梅國中、市府交通局、各地里長、警察義交及志工，亦效仿國外「疫苗得來速」的概念，規劃交通動線、QR Code及製發號碼牌，減少年長者等待的時間及步行的距離，讓施打疫苗的年長者感到服務到家的溫暖。

楊梅警分局負責規劃楊梅、瑞梅新屋接種站交通施打服務，結合市府交通局、各地里長、警察義交及志工，亦效仿國外「疫苗得來速」的概念，製發號碼牌、QR Code 讓長者一下車就有志工攙扶，接送進入接種站施打疫苗，家屬可以不用下車，等待接種結束後到定點會合再把長輩載回家，貼心服務獲得好評。

楊梅警分局分局長黃富村表示，配合市政府開放年長者施打疫苗政策，分局將動員相關單位全力配合，讓長者施打疫苗可以暢行無阻，營造樂活的居住生活環境，齊心對抗疫情，共同渡過台灣最艱辛的時刻。