知名雙胞胎Youtuber銘銘就、80年代年輕人、醒吾科大表演藝術系學生，有感嚴峻疫情翻轉了社會，學生畢業旅行取消、畢業典禮也沒了，全國三級警戒年輕人哀鴻遍野，即興創作饒舌歌曲「疫世界」，唱出年輕人苦悶心聲，也為第一線醫護人員打氣！

「銘銘就 MMG」是由建銘、俊銘組成的雙胞胎Youtuber，以「銘視調查局」系列走訪全台高中職聞名。銘銘就頻道中許多「男孩女孩醒醒吧」系列影片，幽默風趣深得年輕人喜愛，之前推出大學生「最喜歡」和「最討厭」Youtuber大調查，創造極高網路聲量。

「銘銘就」哥哥建銘(左)一頭金髮帥氣十足，弟弟俊銘濃眉俊秀，雙胞胎造型雖不同，受訪時默契十足。(戴志揚翻攝)

銘銘就兩兄弟現是醒吾科技大學流行藝術學院大三學生，銘銘就頻道原本以校園內容為主，受疫情影響全國學生居家視訊上課，他們原訂計畫通通被打亂，拍攝工作全都停擺，每天只能居家防疫，足不出戶已一個多月了。

當國人都乖乖待在家防疫時，兄弟倆看到新聞及IG上還是有人到處亂跑，擔心成為防疫破口，決定寫出一首提醒世人的歌曲，讓大家聽聽年輕人關心疫情心聲。雖是雙胞胎，兩人創作詞曲想法完全不同，幾番鬥嘴腦力激盪，用一天的時間創作出輕鬆活潑「疫世界」，引發網友極大回響。

建銘強調，要以粉絲的心情寫歌詞，訴說全國學生不能參加實體畢業典禮，也沒有畢業旅行的超悶心情；俊銘卻想以觀察社會角度寫歌詞，凸顯第一線防疫人員為國人辛苦努力付出為主。兩人討論時發揮雙胞胎感應特質，詞曲快速溶入了兩人想法，完成了這首疫情為主軸的歌曲。

這次居家防疫讓「銘銘就」多了時間可以思考如何走出不同的風格，以前影片拍攝都是校園情境為主，眼看學長姊畢業典禮變成線上版，兄弟倆本來就很喜歡創作音樂，一心想成為音樂人，就運用時事唱出屬於他們的音樂，也向辛苦的第一線醫護人員致上最高敬意！

「疫世界」歌詞如下：

ㄟ不知睡了第幾天

ㄟ那消失的錢錢

ㄟ太過寂寞的房間

我好想出去繞幾圈但智商不准我秀下限

先靜靜再聽聽 這世界哀鴻遍野

人與人最珍貴的是互相理解

在第一線悶熱的臉 所有辛苦不被看見

就說了要戴口罩 shout out to 醫護人員

（Hook）

不知道未來到底在哪，

我怎麼這麼的沒用？

我好想養一隻水獺 放在家

陪我打電動看ＪＯＪＯ

疫世界 一個人來這世界 全球被疫情肆虐

疫世界 再網友發言之前 情緒蒙蔽了視野

疫世界 一個人來這世界 全球被疫情肆虐

疫世界 不是你一個人的世界 拜託你有點自覺

2020以為已經躲過災難 浮木漂上岸

徹底徹底 我們深處井底被病毒俯視只能向上看

畢業典禮 被取消 畢業旅行 被取消 被居家隔離代替

有些話沒說出口心裡卻很在意

大家說我們這屆很廢千禧年 應屆閒

至少能躲在家裡 躲避一些朋友來 硬借錢

疫情結束後我相信台灣會是聖地

沒捷徑大家只能努力將鐵杵磨的更細

疫世界 一個人來這世界 全球被疫情肆虐

疫世界 再網友發言之前 情緒蒙蔽了視野

疫世界 一個人來這世界 全球被疫情肆虐

疫世界 不是你一個人的世界 拜託你有點自覺