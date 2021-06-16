疫情非常時期，除了好好待在家，更要注意維持健康、提升保護力，尤其是銀髮族群。然而，長期在家讓長輩們孤獨感劇增，同時也可能因忽略營養攝取及維持日常運動，讓身心健康狀況失衡。為此，長期關注銀髮族身心健康的雀巢集團與手機教學團體「智樂活」聯手，精心規劃一系列課程，透過手機就能學習知識、趣味互動、還能與四面八方的同儕朋友們一起在線上交流。符合參加資格且完成報名者，即可免費獲得克寧銀養21天挑戰組合包；順利完成21天挑戰還有營養好禮可以拿！

雀巢克寧銀養長期關照銀髮族需求，去年起推動「銀養21天心力挑戰活動」，透過營養、運動課程、同儕互動，推廣營養知識、建立運動習慣並搭配早晚一杯克寧銀養，成功幫助180位參與活動的熟齡族全數完成21天健康生活養成大挑戰，共同寫下3,450萬步（每人每日平均9,000步）、總消耗100萬大卡的健康紀錄；並受到參加者實際有感好評回饋，99%參加者感覺行動力進步。

線上21天心力挑戰招募中，符合資格免費參加，還有獎品。(圖/雀巢提供)

雀巢營養師周少鼎指出，均衡飲食是維持健康的打底基礎，更要注意每天營養是否足夠，其中蛋白質是銀髮族群容易攝取不足的營養素，根據國健署資料，高達98.6%銀髮族牛奶攝取不足，而牛奶是飲食中非常重要且優質的蛋白質來源。周少鼎營養師建議，早晚一杯奶是國健署長期推廣的每日飲食指南，銀髮族們想要提升日常保護力可以從早晚一杯奶簡單做起。

同時，「運動」幫助維持身體機能，也是增強保護力相當重要的一環。當前全民宅在家，活動量大減，長輩們平時多半習慣外出健走運動、對室內運動相較不熟悉，而長期沒運動也容易加速骨質流失、肌肉量減少。提醒銀髮族們，即使在家，也要盡可能維持固定運動習慣，搭配補充鈣質、葡萄糖胺，維持良好的行動力。

「線上21天心力挑戰」希望透過趣味的線上挑戰賽，結合營養、運動、社交，幫助全台銀髮族們一起健康、正向度過特殊時期。