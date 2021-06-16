蘋果（Apple）在2019年11月1日推出Apple TV+串流影音訂閱服務，並在初期為了推廣，提供2019 年 9 月 10 日之後購買指定蘋果新設備的使用者，都可以享有Apple TV+免費看一年的優惠。根據外媒的發現，蘋果近期悄悄修改政策，2021年7月1日（含）後購買蘋果指定裝置的消費者，享用Apple TV+服務的福利僅剩3個月！

《MacRumors》網站報導，蘋果近日修改旗下產品優惠政策，將自2021月7月1日起，將購買蘋果新裝置贈送的Apple TV+免費收看期限，從一年期縮短為3個月。換言之，如果想要擁有一年期Apple TV+收看的權限，得趕在6月30前入手全新的iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV、ＭMac的用戶。

並且雖然Apple TV+的優惠收看資格啟用提供3個月的期限，從蘋果官方文件來看，使用者購買後得在最晚的購買日(6月30日)之前，在Apple TV app中啟用優惠資格，否則很可能被算為7月1日後才購買的裝置，而影響到原有的權限；此外，要留意的是，如果你的家人曾經享有Apple TV+免費收看一年的優惠，即便購買全新裝置，也無法再享有Apple TV+一年期的收看優惠。因為Apple TV+一年優惠收看期的優惠，支援家人共享功能，至多可與額外五位家人一同分享。

蘋果並未明確說明，贈送蘋果裝置購買者Apple TV+免費收看一年的優惠縮水是因何原因做的判斷。然而可以推敲的是，Apple TV+自推出之際的8部作品，累積至今平台上的電影、影集、紀錄片、動畫片等原創內容，已經有超過60部以上，相對充足不少。或有可能蘋果認為如此水準已經可以開始嘗試更積極的市場行銷策略，來與其他影音串流平台一搏，對尬在市場上的競爭力。

蘋果先前從未公佈過Apple TV+的訂閱人數，但根據《The Wall Street Journal》引用Ampere Analysis的數據，在2019年預計達到3360萬訂閱，而《Newsweek》則是引述 Statista數據指出，預計在2020年底達到了4000萬訂閱數。此成績單看來似乎滿亮眼，但對比Netflix的2億訂閱人數、Disney+在2021月3份達到1億訂閱人數（自推出起算僅16個月）、亞馬遜Prime會員訂閱數在2021月4月達2億（含有Prime Video），以及來勢洶洶的HBO Max（預估在2020年底達到3770萬訂閱），以及還有Hulu、康卡斯特旗下NBCUniversal的Peacock等服務的競爭下，Apple TV+除了本身蘋果裝置用戶數的優勢外，還得在內容上大幅強化才能更具競爭力。