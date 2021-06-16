新冠肺炎疫情延燒，讓全球所有人只能居家防疫，也開始懷念起過去自由的日子，對此，人在馬來西亞有「鬼后」之稱的李心潔，表示目前已經關在家裡第15天，每天和孩子們朝夕相處下，讓她坦言快要崩潰了。

李心潔表示從手機裡翻出照片，是去年疫情疫情減緩時，政府開放跨州期間到海島旅遊拍下的美照，如今疫情升溫只能居家防疫，已經是第15天，讓她坦言：「帶孩子帶到有點快崩潰，好想到海邊呐喊一下，潜入無聲的海底。」為了與連日的焦慮對抗，她決定關起房門，閉關一天「靜坐，靜吃，靜讀，靜睡，乖乖待在房的一天」，更喊話：「大家撑着點，彼此加油」。

但她也不忘反問網友：「馬來西亞、新加坡和台灣的朋友，你們有带孩子帶到想呐喊嗎？」為此，網友也紛紛回應：「帶著帶著就哭了，應該是很多媽媽的心聲。但為了健康，在家最安全」、「我喊到鄰居快要投訴了」、「我們很慶幸至少生在有網路的年代，還能知道對方訊息互相打氣」，對於有人表示：「等疫情幾時才會缓慢下来，等打疫苗」，李心潔則回應：「也在等打疫苗，希望我們的凝聚力可以團结度這難關」。

李心潔日前曾表示家裡有5歲雙胞胎兒子，坦言「精力充沛到無法想像」，每天都在想明天要安排什麼遊戲給他們玩，更利用家裡所有空間跟角落，在花園搭帳篷給小孩露營，樹上綁搖床，每天都做不一樣的活動。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922