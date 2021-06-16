高齡90歲的資深藝人脫線15日接種疫苗，引發5000名粉絲關注，兒子陳嘉成代替父親向粉絲報平安。（藝人脫線提供／蔡旻妤台東傳真）

台東地區開放85歲以上長者施打疫苗，高齡90歲的資深藝人脫線15日傍晚在台東鹿野區鄉公所施打疫苗，由於脫線患有慢性病，兒子陳嘉成擔心副作用，父母15日接種後，僅爸爸16日發燒至37.8度，仍昏昏欲睡，他代替父親向近5000名粉絲報平安，請粉絲別擔心。此外，受疫情影響，脫線目前無法至台北醫院回診，因此目前每周3天在固定台東馬偕洗腎。

陳嘉成坦言，對於疫苗是「又愛又怕」，既擔心長輩染疫，在聽聞疫苗的副作用後，加上脫線又有腎衰竭慢性病史，家人都有些緊張；他說，父母在15日傍晚6點同時接種疫苗，觀察一陣子後，媽媽無明顯副作用，爸爸則在16日清晨些微發燒，溫度達37.8，疑似有嗜睡情形，目前仍在休息中。施打疫苗貼文一出，引發4900多名網友關注留言「一定要平安健康呷百二喔」，陳嘉成也替爸爸向粉絲喊話，平時都有戴好口罩在牧場內散步運動，家人也都把他「顧條條」，請大家放心。

疫情爆發前，脫線與家人共同經營的脫線牧場，總是擠滿不少遊客，如今牧場內的住宿、餐廳都已自主歇業，陳嘉成說，雖然不接客人，但養雞場內的員工就將近20位，考量員工各自有家庭，也都需要工作才有經濟收入，目前都讓員工繼續上班，避免讓他們放無薪假。

此外，陳嘉成提及爸爸近況，受疫情衝擊，養雞場暫停營業，他笑稱爸爸是「全台最老直播主」，他說，脫線爸在直播上唱歌自娛娛人，也順便推銷自家農產品，廣受大家喜愛，也有不少粉絲們願意捧場，在疫情肆虐下，對於牧場收入不無小補。