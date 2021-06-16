台北市政府試辦數位便民系統，發放平板電腦、讀卡機到19個里，斥資1139萬添購272部「數位基礎建設系統」設備，台北市長柯文哲今年初更宣告，此系統將因應新冠疫苗施打，但近期是施打疫苗的關鍵時刻，設備卻未派上用場，衛生局還得自行開發預約系統，令基層痛批製造混亂。

北市資訊局今年斥資1139萬添購272台iPad平板電腦，與衛生局共同研議「社區疫苗接種便民服務」，柯文哲當時指出，社區施打流感、肺炎鏈球菌疫苗總是大排長龍，建立里長及民政系統E化後，就能因應新冠肺炎疫苗的施打，豈料，這次疫苗開放施打，衛生局卻自行研發疫苗預約接種系統，令基層相當無奈，直批柯文哲當初誇下海口，如今又自打臉。

台北市長柯文哲解釋，「社區疫苗接種便民服務」是使用在大規模疫苗進來，一天如果要打5萬以上才需要，而台灣一般流感會這樣打，但這次疫苗數量少，其他國家都鼓勵打疫苗，台灣現在卻好像還要偷打，沒那麼多疫苗，不需要用到里長系統，如果未來一天要打5至6萬人，才要動用456個里一起上。

對此，北市資訊局指出，里辦系統仍是針對流感、肺炎鏈球菌疫苗預約持續規畫中，但新冠肺炎疫苗預約，則是由北市衛生局統籌處理。