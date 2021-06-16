尼龍產品報價維持高檔，聚酯產品持穩，加上去年同期基期低，集盛(1455)16日公布5月稅後淨利1.03億元，年增率267％，每股盈餘0.19元；集盛指出，歐美客戶訂單需求仍強，目前第三季接單已滿，第四季也接了約一半訂單，全年營運能見度佳。

集盛累計今年1-5月的稅後淨利7.78億元，EPS達1.46元，雙創同期新高。

集盛指出，因去年度受疫情影響，營收過度萎縮，致基期較低，加上今年景氣已回穩，產品價格持續維持在高檔，所以，5月獲利才能有大幅度的成長。

對於下半年的產業環境展望，集盛認為，尼龍產品6月起價格轉穩定，下半年看起來變化也不大，而聚酯產品現在看來較持平。

紡纖業者指出，近期台灣疫情雖然趨嚴，但歐美則因疫苗接種漸多，服飾消費市場景氣回溫，台灣紡織業主要以出口為主，國內疫情不影響整體產業基本面，2021年的營運還是樂觀正向。