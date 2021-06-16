籃網在第5戰演出大驚奇打敗公鹿，雖然主要是倚仗杜蘭特(Kevin Durant)大發神威，不過TNT球評巴克利(Charles Barkley)對公鹿的批評仍毫不留情。「我認為公鹿可以拿下總冠軍，但他們應該是世上最愚蠢的球隊。他們做一些愚蠢的犯規，還有糟糕的投籃選擇，也不懂善用對方的錯位防守。」

這場是公鹿擊潰籃網的絕佳機會，厄文(Kyrie Irving)受傷缺陣，哈登(James Harden)勉強歸陣表現失常，籃網3巨頭只剩杜蘭特1人，公鹿這時候還拿不下他們，巴克利覺得實在太蠢。

然而換成任何球隊，恐怕都無法擊敗當晚的杜蘭特，他在攻防兩端都是超水準演出，打滿48分鐘全無破綻，很難想像這是一個阿基里斯腱傷癒回歸的球員。「全世界都是見證人，杜蘭特是最棒的球員。」美媒《雅虎體育》大讚：「杜蘭特沒有任何惡龍需要對抗了，他已經是NBA的頂尖人物，不再有任何質疑。」

一向被杜蘭特視為勁敵的詹姆斯(LeBron James)，外界普遍認為詹姆斯最偉大的一場比賽是在2012年東區冠軍戰G6力挽狂瀾，砍了45分、15籃板、5助攻，還有73%投籃命中率。美媒《Bleacher Report》評價詹姆斯那場比賽甚至超過麥可喬丹(Michael Jordan)在1997年抱病打贏的總冠軍賽。

看看杜蘭特這場的表現：49分、17籃板、10助攻、3抄截、2阻攻，如果籃網最後淘汰公鹿，這場就是杜蘭特的封神之戰，讓他與喬丹、詹姆斯兩位皇帝並肩的偉大戰役。