女星林千又日前和母親飛到美國參加妹妹的畢業典禮，並接種新冠肺炎疫苗，引發各界關注，林千又事後透露自己接種輝瑞疫苗，同時她也在IG限時動態分享打完疫苗後，身體出現的2大變化。

林千又近日在網上公開在美國注射新冠肺炎疫苗過程的影片，大方分享當地有三種疫苗可以選，輝瑞兩劑、莫德納兩劑、強生一劑，她還幽默表示：「前往的時候記得帶護照，跟一顆快樂的心」。

林千又事後也透露自己是接種輝瑞疫苗，有網友就留言問她施打後是否出現副作用，林千又則表示，她打完的第一、二天會很酸，睡覺只能側睡「因為壓到打針的地方會很酸痛，換衣服可能會舉不起來」，林千又進一步提到，接種疫苗後有疲憊感「累累的～要多休息、補充睡眠～」，同時，林千又也表示，7月3日她將打第二劑疫苗，到時再和外界分享狀況。

林千又IG限時動態全文。（圖／取材自林千又Instagram）

至於有人問到施打情況，林千又則寫下：「第一劑打完後，要在旁邊呆（待）15分鐘，看有沒有不良反應，第二劑打完要呆（待）30分鐘」，林千又表示，現場都有醫護人員「真的不舒服可以去藥局有醫生或是醫院吧！」

有網友則留言，表示羨慕林千又不用戴口罩，林千又則表示，在當地還是要戴口罩，她也在限時動態寫下：「打了疫苗也不是100%防疫，沒戴只會勸導，還是要保護自己」。

林千又強調，在美國仍會戴口罩。（圖／取材自林千又Instagram）

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922