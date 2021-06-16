日本新聞網站「Asagei Biz」報導，由於距離東京奧運會開幕僅剩下約1個月的時間，包括東京、大阪等目前仍處於「緊急事態宣言」下的大城市，屆時就算新冠肺炎（COVID-19）疫情有所緩解，餐廳等商家也很難恢復正常營業，但政府承諾的補助金又遲遲無法入帳，讓業主們痛批政府根本是「見死不救」。

目前日本處於「緊急事態宣言」下的10個都道府縣，包括東京和大阪在內的大半區域預定將在20日到期。但報導指出，就算屆時「緊急事態宣言」能順利降級為「防止疫情蔓延等重點措施」，由於距離東京奧運會開幕過於接近，為避免疫情再度惡化，政府應仍會要求各地餐廳繼續縮短營業時間。

然而雖然遵守政令會有相應的補助，但許多業者抱怨，補助款申請過程繁瑣，且須等待數個月才能拿到錢，積蓄根本不夠用。如一名東京都內的居酒屋店主便表示，今年1月因「緊急事態宣言」而暫停營業，但卻直到4月底才拿到補助金，3月申請的補助金更是到現在都杳無音信；由於還有租金等固定支出，再這樣下去就要破產了，「政府根本是見死不救」。

東京都表示，1月至3月前的補助金有約90%已在5月中旬前發放，3月的補助金目前則已發放約50%，延誤的理由大部分是商家提出的文件不足或錯誤導致。不過另一名餐廳業者指出，由於申請補助所需的文件實在太多，1月申請時一直被退件，所以3月乾脆找行政書士（類似台灣代書）幫忙處理；但3個月過去，補助金還是沒入帳，強調已準備開始重新營業，「沒辦法再期待政府了」。