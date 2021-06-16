台灣新冠肺炎疫情嚴峻，第一線警察人員，日以繼夜、24小時執行防疫工作，台中市1家小吃業者體恤警察辛苦，日前準備豐盛的餐點，提供給市警五分局的外勤基層員警，希望能讓堅守崗位的警察同仁們吃飽，才有力氣繼續維護社會治安。

台中市政府警察局第五分局文昌派出所，收到民眾親自送來的海產粥品，位在北區小吃店業者為感謝警察人員近日的辛勞奔波，特別準備各式海鮮粥品，讓員警可以補足力氣繼續在前線為治安及防疫打拼，業者表示趁著端午節與警察節兩個大好日子間，透過這小小的心意，為警察注入滿滿元氣。

文昌派出所長林志堅表示，警方執行防疫工作，嚴謹不鬆懈，1份餐點卻讓警察人員感受到來自民間的溫暖，並呼籲，台灣疫情3級警戒延長至6月28日，民眾應配合中央疫情指揮中心指示，減少非必要外出及群聚，外出應全程配戴口罩，注意自身防疫措施，讓警民互相加油打氣，共同為防疫繼續努力!

市警第五分局長林沐弘表示，感謝民眾捐贈餐點力挺員警，讓員警更有動力執勤，這一股支持亦是警察同仁繼續抗疫的原動力，在此同時呼籲民眾，面對疫情絕不可鬆懈，請配合遵守各項防疫措施，保護你我健康安全，讓大家一同平安度過此次疫情難關。