中國外交部發言人趙立堅16日主持例行記者會，就澳洲官員宣稱需重塑澳中關係一事回應，健康、穩定的中澳關係，符合兩國根本利益；中澳開展互利共贏的務實合作，有利於兩國人民的共同福祉，澳洲政府應摒棄冷戰思維和意識形態偏見，反思關係受挫癥結。

澳洲西澳大利亞州長麥高文15日稱，魯莽破壞為澳洲繁榮發展提供資金和動力的貿易關係，不符合澳洲利益。澳洲並非向他國作出讓步，但需重塑澳中關係。

趙立堅表示，中方始終認為，一個健康、穩定的中澳關係符合兩國根本利益，中澳開展互利共贏的務實合作有利於兩國人民的共同福祉。一段時間以來，澳洲國內各界越來越多的人士對澳洲政府處理中澳關係的方式表達了擔憂。

澳洲政府應該聽取各方建設性的意見，正視和反思兩國關係受挫的癥結，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，切實秉持相互尊重、平等相待的原則，多做有利於增進兩國互信、促進務實合作的事。