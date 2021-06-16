新冠疫情嚴峻，在內用禁令之下，飯店業轉型求生，台北喜來登大飯店即日起擴大外賣營業腹地，並將原本的自助餐廳十二廚變身大「販」店，其廣闊的腹地成為逆轉頹勢的最佳助攻，空間相較原本外賣點The Deli放大2.5倍，桌椅全數撤離、原有的取餐檯作為餐盒陳列架、冷熱商品分區分類，搖身一變成為大型外賣專門店。

台北喜來登因應防疫規範升級，優化民眾一次購足的便利服務，自主順應「一人一坪」的安心距離需求，即日起擴大The Deli外賣店營業腹地及採買動線分流，與台北喜來登一樓外賣店The Deli緊鄰的十二廚，擁有127坪的寬闊場域、明亮挑高的中庭天井與流暢取餐動線，打造舒適友善的用餐環境。

台北喜來登表示，每日上午11點至下午1點與下午5點30分至6點30分兩個時段，冷、熱熟食將移至比鄰的十二廚餐廳販售，品項涵蓋冷食沙拉、中日西各國風味餐盒、燒烤炸物及滷味，菜色不定時推陳出新，提供消費者更多元的口味選擇，冷凍包及烘焙類商品仍維持於The Deli販售，每日上午11點至下午8點營業時間內皆可購買，有效分流人潮，嚴守社交距離。

為強化防疫，台北喜來登表示，賓客可從飯店大門或是面忠孝東路、捷運善導寺站二號出口旁側門的出入口進出，嚴格實施人流管制、紅外線體溫量測、消毒與簡訊實名制，疫情期間更加強公共區域消毒，服務人員落實口罩配戴與體溫測量，提供賓客更加安心的採買環境。