美國運輸部周二宣布已啟動一項規模達30億美元的航空製造業薪資補貼計畫，將支應符合條件之企業一半的薪酬成本，有效期長達6個月。

這項計畫由美國國會授權撥款，將要求企業承諾在6個月內不得在未經員工同意下實施無薪假，或解僱納入薪資補貼計畫的員工。

符合補助條件的公司包括飛機、發動機、推進器和其他零組件製造商，以及飛機和零件維修公司，相關申請必須在7月13日之前提交。

這項專案的規定包括補貼涵蓋之人力不得超過申請企業截至2020年4月為止在美國總員工人數的25%，以及只能納入全年薪酬不超過20萬美元的僱員。

其他的資格要求包括公司非自願放無薪假或裁員人數已占總員工人數至少10%，或者公司2020年總營業收入至少下滑15%。

根據美國運輸部的數據，自疫情爆發以來，美國航太業已經流失逾10萬個工作。在此之前，美國航太業的從業人員達到約220萬人，其中120萬人來自於全美航空業各個不同領域的供應鏈。

已大幅裁員的波音公司、以及美國大型國防包商雷神（Raytheon Technologies）和全球最大飛機結構製造商勢必銳（Spirit Aerosystems）尚未回覆他們是否考慮提出申請的詢問。奇異公司（General Electric）航太部門已表明不會向該專案提出援助申請。

國際機械人員和航太從業人員協會一直強力敦促美國國會為該計畫撥款。

在此之前，美國國會已經向其他航空業公司提供資金援助，包括自2020年3月以來提供美國航空公司高達540億美元的薪資補貼，這項措施到9月30日到期。