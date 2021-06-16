據經濟部統計處資料顯示，台灣2020年碳酸飲料銷售額達53.8億元，年增6.24%，為近5年內新高。看好消費者對氣泡飲品的需求激增，黑松(1234)C&C首次與日本人氣軟糖品牌Pure聯名，將最受歡迎的葡萄口味軟糖變成清爽的氣泡飲，搶攻夏季飲料市場。

黑松C&C氣泡飲近年來持續推出新口味滿足消費者喜好，除了經典的檸檬口味大受歡迎之外，葡萄口味更在去年成長了一成以上，黑松C&C品牌經理王欣怡表示，Pure軟糖是台灣人到日本必買零食，這次的跨海合作打造出台日夢幻組合，C&C x Pure氣泡飲全台限量19萬瓶上市。

時序進入國內夏季飲料旺季，各家業者也足全力搶攻飲料市場，無論是咖啡、包裝茶、碳酸飲料都進入銷售高峰期，為了帶給消費者新鮮的口感，業者紛紛有新品推出，根據經濟部統計處資料顯示，整體飲料市場市值超過500億元。

黑松5月營收7.31億元，年減0.26%，前5月營收36.33億元，年增10%。隨著氣溫不斷的飆高，消費者對飲料的需求也跟著增加，黑松6月營收表現將值得期待。