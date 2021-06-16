台北市西園醫院原規畫16日上午替萬華區2里長者施打疫苗，但院方昨深夜稱衛生局疫苗配送不及，因此無法施打，今早卻又發通知說可去拿疫苗，1日3變的狀況讓外界霧煞煞。北市副市長黃珊珊今日也還原整起事件過程，強調院方上午本身就無疫苗門診，市府也早就宣達未預約長者會在下午施打的計畫。

北市府15日開放85歲以上長者、65歲以上原住民長者接種疫苗，昨晚又傳出西園醫院疑似將通知數寄發人數與實際施打人數搞混，導致院方跟北市府在施打人數上有認知差別，讓地方怒轟市府未妥善規畫，要求未來應加強區隔。

黃珊珊表示，北市民政系統早在13日寄發通知書給長者，告知務必上網預約，若未預約則統一於16日下午，到通知書上的指定醫院施打。西園醫院昨日的確有配合市府政策，於昨日配合疫苗接種，但今早醫院本身沒有疫苗門診，因此沒有預約問題，既然院方手頭沒有市政府的預約名單，當然不會提供它所需的疫苗。

針對西園之亂發生主因，黃珊珊說，院方昨日就知道16日下午才可讓「未預約的長者」施打，但院方可能自作主張，認為上午時段是空的，就告知忠德、和德里長，才發現里長手頭的名冊多達300多人，因此想要分散施打時段，便自行與里辦公室溝通，決定開放上午時段接種，但其實裡頭有一大半都打完，衛生局對此也完全不知情。

黃說，昨天下午院方曾問可否今早先拿疫苗，以便提早施打，但市府因時程有統一安排拒絕，只開放昨深夜提前供給疫苗，但院方也沒來拿。她強調，今早院方本來就無預約名單，因此不是市府丟名單給院方，才害醫院打不完要增加施打時段，這完全是醫院單方面內部管理問題。

台北市長柯文哲、黃珊珊也強調，此次施打時段和人數是由醫院提報，市府只是彙整給民眾選擇，再分配能夠打的疫苗數，相信將來沒理由出現亂象。由於西園之亂為院方誤判，因此不會有是市府成員被懲處問題，未來給里長的名單也會扣除已預約的人，不會重疊。