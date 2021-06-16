逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股16日開低震盪拉回，終場下跌63.43點作收，跌幅0.37％，收在17,307.86點；櫃買指數亦同步下殺2.2點作收，跌幅1.05％，收在206.54點；三大法人進出方面，外資轉賣181.82億元，投信續賣12.17億元，自營商續買21.09億元，惟外資法人於台指期轉買2,422口多單，累計淨空單部位為29,018口，心態轉趨謹慎中性偏多。

美股15日受美國聯準會（Fed）貨幣政策會議開會在即、美國上月零售銷售數據弱於預期、美債殖利率微跌、美元走升、房地產及科技股板塊下殺拉回拖累，使標普指數自歷史高點回落，並終止連三個交易日漲勢，連帶使得台股16日開低。

不過，在開低震盪的過程中，加權指數不僅穩守於10日線、月線及季線等短中期均線之上，且市場資金轉戰包括威鋒電子、慶騰、正達、順達、鴻名、華擎、金可-KY、騰輝電子-KY、台光電、九暘、強茂、金居、鈺太、晶焱、元太、世紀鋼、碩禾、國碩、安集、達能、長榮、陽明、萬海、四維航等，持續扮演台股中流砥柱。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，4月純益暴增逾50倍，5、6月營收續熱，內外資法人大戶心態積極偏多，只要量價不失控，且守穩10日線，預期後市仍有續漲機會。

展望後市，行政院主計總處預測，第二季出口年增率高達32.8％，預計全年出口正成長20.4％，且今年第二季至第四季，每季出口規模有望達到一千億美元以上。由此可知，就經濟面、資金面及籌碼面的角度觀察，顯示台股後市必然還有一波行情可期。