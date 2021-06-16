逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤16日經歷上沖下洗，終場下跌63.43點，盤中震盪劇烈，尤其強勢股的波動大。不過，就技術面觀察，台股價跌量增，價量出現較不佳的訊號，惟日KD指標仍在高檔鈍化，台積電日KD指標也持續於高檔鈍化，仍預期加權指數短線有望挑戰前高17,709.23點。

個股方面，本周納入投資組合的東森，東森購物前5月營收113.7億元，年增20％、每股純益（EPS）達6.71元，大幅年增45％，受疫情影響，線上購物需求看旺，股價連兩日亮燈漲停。

觀察盤面表現，強勢族群16日盤中經歷不小震盪，尤其貨櫃三雄波動劇烈，長榮甚至收黑。單一檔個股成交金額超過1,400億元，顯示目前航運族群仍旺，惟當沖占比偏高，故波動也會相對激烈。就技術面而言，萬海、長榮日KD指標均在高檔鈍化，航運股仍可偏多看待。

此外，電子股方面，IC設計族群表現較為疲弱，敦泰、世芯-KY跌幅不小，持股智原亦受其拖累，建議先落袋為安；面板三虎在外資調降評等唱衰下，也建議占且觀望；PCB族群則表現相對強勢，持股台光電、騰輝電子-KY表現亮眼，有望持續走揚。