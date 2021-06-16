現代各種新科技的應用幾乎都少不了半導體，在5G通訊、電動車、物聯網等新興需求下，半導體發展趨勢頗受關注。證交所指出，台灣擁有相對完整的半導體產業聚落及專業分工，自5月底以來，接連有兩檔聚焦國內半導體的ETF於證交所掛牌。

上周富邦台灣半導體ETF（00892）掛牌後，上市ETF檔數共120檔，其中連結台股的ETF（不含槓桿、反向）計25檔，資產規模合計約3,800億元，占整體上市ETF比重超過50％。

富邦台灣半導體ETF追蹤「ICE FactSet台灣核心半導體指數」，以上市櫃普通股為母體，經市值及流動性篩選，並用FactSet產業分類系統挑選半導體相關公司，最後再以GPA因子排序選出30檔成分股。

證交所說，所謂GPA，就是以營業收入減去銷貨成本後得到的營業利益（Gross Profit），再除以總資產（Asset）。另外，指數設有成分股權重限制，最大成分股上限25％，其他成分股權重上限6％。

富邦投信表示，美國半導體業在英特爾、高通等大廠帶領下，一直是全球半導體產業首要之區，惟台灣半導體龍頭台積電，長期致力於先進製程研發，2018年率先全球晶圓製造商邁入10奈米以下製程，除了鞏固其於全球晶圓製造的領先地位外，也同步帶動整體台灣半導體產業發展。投資人可藉由相關的ETF商品來參與國內半導體業的成長機會。