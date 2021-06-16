新北市特色招生專業群科甄選16日放榜，吸引1473位考生報名，共錄取547人；教育局表示，今年許多高分上榜者，都是曾在國中技藝競賽奪得佳績的學生，有的專精烹飪、有的熱愛研發機械、有的自幼對藝術展現極大天賦，盼透過新北市專業群科特色招生，讓具專長的學生儘速找到適合學校。

泰山國中陳思堇同學（中）考取淡水商工餐飲管理科，期待未來可以繼續用笑容調製心中的夢幻佳餚。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市辦理專業群科特色招生入學管道，考生須通過第一階段書面審查，才能參加第二階段術科測驗，再以總成績高低作為錄取依據；根據教育局統計，今年1473位報考，錄取547位，錄取率約37％。

「很享受與人分享美食的快樂！」泰山國中學生陳思堇表示，她從小就對餐飲有興趣，常跟媽媽一起製作美食，分享給左鄰右舍享用，國中時曾在技藝競賽廚藝製作主題奪冠，這次順利考取淡水商工餐飲管理科，期待未來繼續用笑容，調製心中的夢幻佳餚。

考取三重商工機械科的崇林國中學生謝博鈞則說，在國中技藝競賽拿到鉗工主題第1名後，就很有信心的報考特招，現在如願進入機械領域繼續學習，期待未來能成為產業的小尖兵。

「從小就愛畫畫和創作！」新莊國中張婉庭考取復興商工廣告設計科，她說自己從小熱愛藝術，曾拿下國中技藝競賽藝術職群視覺藝術類展演實務主題的第1名，參加特招可以不受到會考成績的限制，讓她進入夢想中的科別就讀。

教育局長張明文指出，錄取名單公告於各招生網站，因應疫情影響，正取生須於6月17日上午以傳真、電子郵件、網路表單與電話等方式完成報到，各校於當日中午12時公告備取遞補生名額，下午2至3時備取遞補生報到。