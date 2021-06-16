有專家建議，疫情警戒從三級降至二級前，可先施行「2.5級過度版」措施，先完成老人疫苗接種，並觀察一至兩周的人流，如未造成小型群聚感染，再降到二級警戒，台北市長柯文哲表示，就我專業概念，台北市從現在起，每周確診者會降一半，很快數量就會降到相當低，就算沒有疫苗，再給我們1個月時間，北市也能做到清零。

柯文哲說，台北要清零做得到，但同島一命，假設雙北都清零，但其他縣市仍有潛伏的案例，還是沒辦法，北市12個行政區，有5個行政區從13日起就沒有案例，表示精準追殺有用，一段時間後，北市潛伏感染源就可殲滅。

柯文哲表示，但如果從外縣市來的，例如一個獅子王就可以造成很多感染，所以真的是「同島一命」，這問題我想很久，不過我想還有1個月的時間，先用幾周時間把北市清零，清零後全台怎麼做，真的不是北市問題，也不是雙北問題，是全台要一起想的問題。」