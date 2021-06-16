全國5月15日起進入防疫3級警戒，交通部高速公路局統計，國道交通量較疫情前減少3至5成，但5月下旬的嚴重超速卻較4月下旬增加24％，顯示有人趁著國道車流減少，藉機飆車。高公局今公布10大超速黑名單，有人車速甚至飆到217公里，將面臨2萬4000元罰單並吊扣駕照。

高公局分析今年5月下半月及4月下半月的資料，國道超速60公里以上的嚴重超速行為，前10名路段主要在北部，分別為國3木柵、樹林、國1桃園、國1高架楊梅端、國3三鶯、國1高雄（九如路）、國1竹北、國3霧峰、國1中壢及國1機場系統等路段，時段則多發生在夜間，其中晚間11時至清晨6時的佔比超過50％。

高公局表示，從5月份行駛國道交通資料中，篩選出超速60公里以上且重複嚴重超速之排名前10名違規車輛，呼籲超速之的累犯駕駛應自我約束，更不要因為個人短暫的刺激與快感，造成自身及其他無辜用路人的傷害，可能導致好幾個家庭的破碎。

依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，汽車駕駛人行駛高速公路車速超過規定之最高速限，處3000至6000元罰鍰；超速60公里以上者，依同條例第43條規定，處6000至2萬4000元罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊扣汽車牌照6個月；若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。

若2輛以上汽車共同超速60公里以上，或在道路上競駛、競技者，處3萬至9萬元罰鍰，並當場禁止其行駛及吊銷其駕駛執照。