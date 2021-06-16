新冠肺炎疫情重創台灣，已導致上萬人確診，數百人死亡，但疫苗施打仍供不應求，台北市議員羅智強就表示，在疫情嚴峻之際，民進黨還在搞政治防疫，疫苗分配重綠輕藍，哪來的「同島一命」？新北市長侯友宜去年就不斷提醒民眾戴口罩並呼籲全面普篩、社區廣篩，卻被罵製造恐慌，結果病毒由桃園華航諾富特的破口長驅直入，全台防線崩潰， 民進黨瘋了。

台北市議員羅智強。(圖/中時資料照)

羅智強16日在臉書表示，首先，疫情重創台灣，國際認證的疫苗嚴重不足，國產疫苗只完成二期臨床實驗，民進黨上下卻還在忙著搞政治鬥爭，用政治防疫。第二，新北市是疫情重災區，人口是高雄市的1.5倍，確診人數更近百倍，但獲中央分配的疫苗竟比高雄還要少，哪來的「同島一命」？只有「輕藍重綠」。

第三，新北市獲分配的疫苗不足，僅能供不到三成的75歲以上長者施打，民進黨卻昧於疫苗短缺的事實，痛批新北市分流施打的策略錯誤，嘴上說團結防疫，卻故意製造對立。

第四，侯友宜請蔡英文總統約束綠營人士、停止謾罵，民進黨青年部主任蔡沐霖反痛批「新北市裝瞎還窮嚷嚷？防疫不力還砲打中央」，顯然民進黨瘋了。

第五，侯友宜去年就不斷提醒民眾戴口罩，並呼籲入境者全面普篩、社區廣篩，卻被罵製造恐慌，結果病毒由華航諾富特的破口長驅直入，導致全台防線崩潰，新北受害最深，放病毒的官沒事，總統府幕僚還嘲笑「新北得第一」。

第六，蔡政府為了護航國產疫苗，硬擋國際疫苗，好不容易15萬劑莫德納抵台，民眾質疑數量太少，民進黨發言人顏若芳卻回應，「一次來太多很難一次消化」，更別提郭台銘購捐疫苗已被連卡24天。

第七，羅智強還指出，蔡總統插手國產疫苗審查，使講真話的中研院院士陳培哲請辭審查委員，被放話抹黑慘遭網軍圍剿。民進黨網路社群中心主任范綱皓，更自製圖卡，謊稱全世界疫苗都只經二期臨床就可上市，被「事實查核中心」認證是假消息。

最後，羅智強總結強調，民進黨絕對瘋了，台灣已有460人不幸染疫死亡，蔡政府仍執意豪賭，一心寄望尚未符合國際標準的國產疫苗，拿全民的性命當作賭注，民眾被疫情肆虐的恐懼所籠罩，活在無疫苗可打的焦慮裡，民進黨自己瘋，還想把大家都搞瘋。