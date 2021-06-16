阿拉伯聯合大公國《海灣時報》（Khaleej Times）15日報導稱，曾準確預測2008年金融危機、有「末日博士」之稱的羅比尼（Nouriel Roubini）警告稱，比特幣的基本價值不是零，而是負數。
羅比尼近期出席在瑞士蘇黎世舉行的CoinGeek大會時重申，當前的加密貨幣市場「不僅是一個泡沫，而且是一個巨大的騙局」。魯比尼認為，加密貨幣根本不是貨幣，因為它們缺乏貨幣的特徵。
羅比尼是紐約大學（New York University）史登商學院（Stern School of business）的經濟學教授，他堅持自己長期以來的觀點，認為比特幣被錯誤地描述為一種價值儲存手段。
羅比尼表示，我們知道包括商品、服務、金融資產在內，沒有任何東西是以比特幣定價。這不僅僅是因為人們不願意這樣做，還是因為比特幣存在缺陷，因為某種東西作為一種記帳單位，它必須有一個穩定的價值。
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