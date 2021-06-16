疫情持續嚴峻，台北市議員苗博雅昨在政論節目提到，「目前全台各縣市都在陪雙北坐牢」，引發網友熱議。國民黨文傳會副主委鄭照新反問「說好的同島一命呢？」，民代不是應替熱區爭取更多資源與疫苗，怎還有興致責怪選區的選民，並痛批民代不該為了政治考量，而扭曲防疫。

鄭照新說，綠營似乎口徑一致，要在這個時候怪罪雙北民眾嗎？如果同樣的狀況發生在桃園，就說桃園替全國承擔了防疫的大門辛勞，但綠營怎麼不用同樣的責備眼光，看放寬機師檢疫為「3＋11」和華航諾富特飯店未分流？怎不說機師隔離完很多直衝雙北？

鄭照新表示，之前局部三級造成全台擴散的教訓忘了嗎？是誰當時在那邊誇下海口，看好了世界台灣只示範一次？這樣的言論中，竟出自雙北民代之口，更難讓人接受的是，身為民代不是應該替熱區爭取更多資源與疫苗？怎麼還有興致去責怪自己的選區？

鄭照新批評，中央疫苗分配嚴重失誤，未把雙北熱區視為重點發放，試問為何視而不見？難道是為了黨派立場，可以完全忽視防疫正確觀念？他說，他不要求政治人物忽略政治考量，但為了政治扭曲防疫就不行。