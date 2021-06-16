竹東鎮民在河濱公園篩檢站做快篩後，等20分鐘就能知道結果。（羅浚濱攝）

竹東鎮發生長照機構和醫院確診新冠肺炎個案，引起不少鎮民恐慌，縣府出動「快篩部隊」在竹東河濱公園設置篩檢站，預約篩檢600人馬上額滿，16日篩檢秩序很好，共有416人採檢均為陰性，縣長楊文科指出，18日再做第二波普篩。

竹東河濱公園的快篩站設在田中伯公旁，榮總新竹分院出動12位專業醫護人員全副武裝進行快篩任務。院長彭家勛說，河濱公園場地寬敞，快篩站能設在樹蔭下，並有陣陣微風很涼爽，不會像日前在峨眉做快篩時，有2名醫護人員熱到昏倒！

縣長楊文科由竹東鎮長張順朋等人陪同視察時強調，這是疫情三級警戒以來，最大規模的普篩行動，18日將再做第二波普篩，展現縣府守住竹東鎮的決心，希望藉由大規模普篩，即時找出感染者及隱性傳播者，有效攔截病毒來防堵疫情蔓延，保護竹東鄉親的健康。

衛生局長殷東成表示，快篩站組合屋配置2個窗口可同時進行採檢，採檢艙內有獨立空調設備，能有效讓採檢的醫師、醫檢師和民眾零接觸，空曠通風的空間，能讓等候採檢民眾維持足夠安全距離，避免相互感染疑慮，保護民眾也保護第一線醫護工作人員。

目前新竹縣社區篩檢站有竹北生醫站、府前站、湖口鳳山站及竹東站河濱公園站，湖口鳳山站、竹東站自本周起於每週三、五下午開放篩檢，府前站與生醫站每週二、四下午篩檢，有需要的民眾可在衛生局網站首頁便民服務，做線上報名。

縣府在竹東戲曲公園廣場設置大型社區疫苗接種站，17日將進行第一類至第三類尚未接種第一劑疫苗者，已預約接種人數1000人，並接受現場報名，分早、午、晚3個時段接種。