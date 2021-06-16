大陸女星李沁，因演出宮廷劇《如懿傳》爆紅，她飾演整個後宮最美的女人「寒香見」，充滿異域風情的舞姿與神祕感，把霍建華飾演的乾隆皇迷得團團轉，單方面一見鍾情將她帶回宮裡成了「香妃」，李沁因為此角受到廣大關注，公認她戲裡戲外都擁有盛世美顏，是「最美香妃」，而李沁不只臉蛋吸睛，今更以「李沁的腰」關鍵字，登上微博熱搜。

今年30歲的李沁，近年才在演藝圈大大走紅，但其實她少女時期已出道，11歲就進學校戲曲培訓班訓練的她，14歲考入上海戲劇學院附屬戲曲學校，正式學習崑曲表演藝術，之後成為「上海崑劇團」第五代杜麗娘，18歲時被《紅樓夢》劇組相中，出演少年時期的薛寶釵，並因此出道，當時的李沁噴發古典少女的清新脫俗，順利在圈內打開知名度。

李沁因不科學螞蟻腰登上熱搜。(取材自李沁、李沁工作室微博)

李沁此後戲約不斷，雖每每做出高品質演出，但直到接演《如懿傳》的寒香見，人氣才完全爆發，已經從少女蛻變為女人的李沁，甜美臉蛋配上始終纖細的身材，加上從小接受戲曲訓練，自然散發恬靜優雅的氣質，這樣的她不僅穿上古裝飄著仙氣，時裝也同樣完美駕馭，尤其是貼身的款式，更凸顯她苗條的曲線，即使穿著淺色系服裝也不顯胖，不科學的螞蟻腰成了她的一大亮點。

今年1月，李沁受邀出席騰訊娛樂年度盛典，過去多做保守打扮的她，嘗試了風格濃烈的綠絲絨平口緊身長禮服，前凸後翹S曲線與胸前雪白一覽無遺，鎖骨、香肩、美背、纖腰全放送，讓人驚嘆她到底平常多自律，身材才能維持這樣毫無贅肉。