官股券商與外資對作，繼15日外資大買超近143億元，八大官股券商大賣超62.1億元之後，16日外資翻臉轉為賣超近182億元，官股券商再逢低加碼買超59.42億元，其中，買超金額前三高股為貨櫃三雄。

官股券商與外資上演你丟我撿，你撿我丟的戲碼，台股加權指數16日雖然收跌63點，但在官股券商強力守盤下，仍收17,300點關卡之上，而官股此時買超股有哪些，也成為市場高度關注的焦點。

據統計，八大官股券商16日買超長榮17.33億元最多，買超陽明12.89億元居次，再來是買超萬海近4.5億元、聯電近3.9億元，此外，買超群創、華邦電、南帝、聯詠、中租-KY、天鈺、晶技、緯穎、國泰金等等在1～2億元之間。

另外，買超5,000萬元至1億元之間的個股還有世芯-KY、敦泰、宏捷科、彰銀、晶心科、彩晶、漢磊、聯陽、裕民、慧洋-KY、台航、鈊象、台表科、世紀鋼、耀登、強茂、立積、大亞、威剛、中信金、高端疫苗、歐買尬、申豐、愛普，因傳出檢調清查內線交易而跌停的高端疫苗，再度入列官股券商受託買超5,000多萬元的個股。