中國載人航天工程辦公室今（16日）宣布，預計於明（17日）9時22分發射神舟十二號載人太空船。據該辦公室主任助理季啟明介紹，3名太空人將在軌工作生活3個月，而他們在軌期間將主要完成4方面工作，計劃開展2次出艙活動及艙外作業。

季啟明指出，太空人4項主要任務分別是開展核心艙組合體的日常管理，包括天和核心艙在軌測試、再生生保系統驗證、機械臂測試與操作訓練，以及物資與廢棄物管理等；開展2次出艙活動及艙外作業，包括艙外服在軌轉移、組裝、測試，開展艙外工具箱的組裝、全景攝像機抬升和擴展泵組的安裝等工作；開展空間科學實驗和技術試驗，進行空間應用任務實驗設備的組裝和測試，按程序開展空間應用、航天醫學領域等實（試）驗，以及有關科普教育活動；最後是自身健康管理，按計劃開展日常的生活照料、身體鍛煉，定期監測、維持與評估自身健康狀態。

另外，季啟明介紹，根據空間站建造任務規劃，今年及明年將實施11次飛行任務，包括3次空間站艙段發射，4次貨運飛船及4次載人飛船發射，明年完成空間站在軌建造，建成中國國家太空實驗室，空間站及後將進入應用與發展階段。

最近成功發射的天和核心艙，已與天舟二號貨運飛船形成組合體在軌運行，而神舟十二號載人太空船發射入軌後，將與核心艙組合體交會對接。神舟十二號飛行任務具有4個主要特點。首先，長征二F運載火箭經改進後，可靠性和安全性得以提高；神舟十二號載人飛船新增了自主快速交會對接、徑向交會對接和180天在軌停靠能力，同時返回技術、落點精度也得到改進及提高，還會首次啟用載人太空船應急救援任務模式。然後，通過太空人乘組在軌工作生活3個月，考核驗證再生生保、空間站物資補給、太空人健康管理等長期太空飛行的各項保障技術。

再者，在機械臂的支持下，太空人將首次開展較長時間的出艙活動，進行艙外設備安裝、維修維護等操作作業。最後，著陸場從內蒙古四子王旗調至東風著陸場，並首次開啟著陸場系統常態化應急待命搜救模式。相關技術的突破與能力的驗證將為後續空間站建造及應用發展奠下基礎。