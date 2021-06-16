人民幣存款利率失去吸引力？人民幣升值見頂？據中央銀行今公布，5月銀行人民幣存款餘額為人民幣2380.36億元，月減人民幣10.76億元，連3月下滑，創去年11月底以來的半年來新低。

根據央行蒐集到的資料，目前國銀各天期最優惠的人民幣專案定存利率，1個月期為永豐銀行的3.05%，3個月期為台北富邦銀行的2.08%，6個月期是永豐銀行的2.4％，9個月期為日盛銀行的1.8%，1年期為台中銀行的2.3%。與4月底相較，僅3個月期最高存款利率下調0.2個百分點，其他都沒有變動。

央行外匯局副局長陳婉寧說，5月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款為人民幣2062.96億元，月減人民幣12.85億元。進一步分析DBU人民幣存款減少主因，個人戶、法人戶全數減碼人民幣存款，法人戶減少主因為人民幣貨款轉為新台幣，不排除上市櫃公司因應股利發放，將人民幣轉為新台幣。DBU人民幣定存減少金額較為明顯。

對於國銀人民幣存款餘額持續縮水，陳婉寧表示，雖然今年以來民幣走升，但人民幣利率並沒有明顯走高，投資人的人民幣定存到期，將資金暫時轉到活存，也反映投資人對人民幣的配置需求有不同想法，可能在尋找更好的投資標的。