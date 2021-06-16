COVID-19疫情連日來略為降溫，但防疫仍然不可鬆懈。為了保護消費者和員工，並落實減少接觸的防疫政策，全國最大行動裝置與數位商品通路商─神腦國際，推出「神來速」快取服務，原本40分鐘的服務流程，現在只要10分鐘就可完成。

神腦為提升服務效率及品質，也減少人員接觸的時間，即日起申辦電信業務，無論是攜碼來中華電信，還是門號新辦、續約搭配手機或其他商品，都可以事先至專屬網頁填寫申辦個人資料，並選擇前往取件的神腦門市。填寫完畢送出後，即有專人電話聯繫核對申辦資料、確認需求。消費者只要在預約好的時間前往指定門市，即可快速申辦門號及收取商品，原本近40分鐘的服務流程，現在只要10分鐘就搞定，縮短在門市停留的時間，落實減少接觸的防疫政策。

同時，神腦門市也做好各項管制，人流控管、體溫量測、實聯制登記，並安裝櫃台防疫隔板、服務人員配戴防護面罩，提高消毒頻率，確實保護顧客及員工的健康。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫情的延燒，改變許多人的生活，許多企業實施在家工作的分流方式，人力配置大變動，落實防疫。1111人力銀行結合多年研發的「1HR人資管理系統」，並因應疫情推出「雲端打卡模組」，將傳統打卡鐘匯入、並支援系統線上打卡，和GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，一機整合遠端管理的強大效能。由於疫情不斷變動，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。