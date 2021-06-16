美國聯邦參議院外交委員會於美東時間月15日召開國務院亞太助卿提名人康達（Daniel Kritenbrink)的任命聽證會。康達在回應參議員詢問時重申美國對台「堅若磐石」的承諾，展現拜登政府一貫的挺台立場，外交部對此誠摯歡迎與感謝。

康達強調美國將依據《台灣關係法》及「六項保證」協助台灣獲得自我防衛所需能力，並將支持進一步強化台美在各領域的堅實關係。康達也指出，台灣在全球公衛扮演重要角色，美國應支持台灣拓展國際空間，確保台灣全面參與不以主權國家為加入條件的國際組織。

外交部表示，康達助理國務卿提名人公開表達對我國的強勁支持，展現拜登政府一貫的挺台立場。未來我國政府期待在台美關係現有的友好穩固基礎上，繼續與拜登政府團隊共同努力，以深化台美雙方日益堅實的全球夥伴關係。

此外，捷克布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）發表短片，鼓勵台灣面對疫情保持堅強，同時呼籲疫苗取得勿因政治力受影響。對於國際間患難見真情的珍貴友誼，外交部謹代表我國政府與人民感謝我方深信「德不孤、必有鄰」，面對全球疫情依然嚴峻，台灣會持續與國際夥伴團結合作，努力共同抗疫。