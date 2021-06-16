各縣市開放長者施打疫苗，但經歷北市好心肝診所特權打疫苗事件後，「剩餘疫苗」處理政策也引發關注，台北市長柯文哲表示，疫苗若有剩，可依照1至7類施打人員施打，已授權診所自行運用疫苗，如找不到1至7類人員施打，也不會跟你說不可以，不要因為好心肝事件，寧可把疫苗丟掉。

柯文哲說，診所還沒打完的疫苗可給1至7類人員施打，但有民眾投訴，詢問健康服務中心沒打完的疫苗如何處理，卻得到「只能作廢」的回應，柯文哲指出，14日已簽字授權，原則上是照名單打，但若有人沒來，或有剩餘的量，不要浪費。

柯文哲解釋，原則上是給1至7類人員、75歲以上長者優先施打，但如診所找不到75歲以上的人，打其他人可不可以？我也不會跟你說不可以，柯強調，盡量做、不要浪費，我覺得文明國家不需要把法律定的死死的，有時候倫理比法律重要，每個人憑良心做事，盡量就好，不要因為一個好心肝事件，就搞得寧可把疫苗丟掉，也不打其他人，不需要這樣。