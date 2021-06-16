金知碩飾演會炒房的雜誌社代表。（愛奇藝國際站提供）

庭沼珉飾演出版社編輯。（愛奇藝國際站提供）

以雜誌社為背景，圍繞著「家」的主題，開啟了因「炒房地產」而結緣的溫馨喜劇，愛奇藝原創戲劇《月刊家》，今天(16號)舉辦新戲記者會。庭沼珉相隔八年與金知碩再次合作，甜笑金始終如一非常會照顧人，所以相處起來相當自在，金知碩也因為庭沼珉詮釋角色生動拍得既開心又投入，自嘲不懂房地產要靠本劇來「長知識」。蔡貞安率直笑稱當初連劇本都沒看就相信導演而接拍，最佳綠葉金元海常請大家吃飯不讓演員們餓肚子，自爆因買房很困難而積極加入本劇演出。

愛奇藝原創韓劇《月刊家》以大眾關心的房地產為主題，由庭沼珉飾演出版社編輯，遇上喜歡買房當投資的雜誌社代表金知碩，兩人因買房產生了一段溫馨羅曼史。導演李昌民表示事前製作花了一年時間，本劇並沒有特別的反派角色，「家」是最重要的看點，配合每集的感性旁白，希望帶給觀眾暖心的歡笑。

男女主角金知碩與庭沼珉八年前曾合作戲劇《你是來到我身邊的星》，這次兩人飾演房東與租客「共處一室」，再次合作的兩人默契依舊，就連一起做最近在韓國超紅的MBTI性格分類法的結果也都相同，金知碩笑稱庭沼珉的演技反應很好又生動，讓自己獲益良多且更容易入戲，也因為自己其實不懂房地產，但透過拍攝《月刊家》來獲取知識，受益良多。庭沼珉則嘴甜表示八年前合作時知碩歐巴很會照顧大家，相處起來相當自在，這次一起合作儘管題材大不相同，但不僅有趣還感受到金知碩的不同魅力，彼此的默契依舊相當好；而兩人本次將會如何從「合約關係」變成「戀人關係」亦深受影迷們的關注。

此外，《月刊家》雜誌社的一眾員工，有講究「活在當下」的攝影師申謙(鄭乾柱飾)，有喜歡享受當下之幸福的資深編輯余宜珠(蔡貞安飾)，更有身為一家之主想重建老公寓、辛苦工作賺錢的總編輯崔高(金元海飾)，以及看似神秘但擁有十三年經驗的編輯南尚順(安昌煥飾)等，以這群角色為主展開男女老少都會深有同感的故事。

在許多韓劇中都能見到其身影的實力派演員金元海表示，當初是因為現有的很多電視劇都偏向愛情或復仇等題材，但「家」是衣食住行之一，所以自己比較感興趣，並感嘆最近剛好也要搬家，才發現「買房」已經是全民話題，但由於韓國房價不斷飆漲所以面臨到購屋困難，因此更想加入本劇的演出。出席記者會的演員們一提到金元海更是讚不絕口，以《咖啡王子1號店》女二角色讓粉絲們熟悉的蔡貞安透露，金元海前輩從戲劇開拍之後就經常請大家吃飯，所以拍攝期間都沒餓肚子過，而且金一直都會為演員們加油打氣，讓大家充滿了感謝。

由於金元海飾演的是總編輯，庭沼珉也笑稱他根本是編輯部的「鳥媽媽」，細心地照顧大家。而對於加入本劇的理由，蔡貞安帥氣表示全因導演李昌民說要一起拍戲，所以在連內容都不知道的情況下就答應了，還幽默地說若學生時期能遇到李導演來指導自己的功課，應該就可以考上第一志願首爾大學了。出演過《偶然發現的一天》的鄭乾柱則開朗表示在本劇中會讓大家看到自己獨特的年下男(弟弟)魅力，雖然這次的角色性格自由奔放，但是能展現出成熟的魅力，會讓大家看到自己成長的一面。而話不多的安昌煥除了請大家期待這部非常有趣的戲劇之外，還被庭沼珉爆料他每一集都有讓人驚喜的表現，正當庭沼珉興奮地要多做解釋時，立即被其他演員群緊張地制止避免劇透，此一爆笑的場面也令觀眾更加好奇面惡心善的安昌煥會有何表現。

當被問到在各自心目中「家」的形象是什麼時，鄭乾柱回答「是療癒的場所」，金元海認為「是工作結束後去休息的地方。在這裡可以見到家人，舒服地伸直雙腿」，蔡貞安回應「雖然在外面很外向，但會到家之後卻能夠靜靜地做自己，家是個能讓人放鬆休息的空間」，金知碩則說「這是可以讓在外面累扁了的我恢復的空間」，安昌煥表示「其實我結婚之後，爲了找房子挑戰了很多申購，但是就像這次飾演的尚順一樣，幾乎都落選了」，庭沼珉則透露「家能幫我補充耗盡的能量，而且可以釋放全身的力氣」。