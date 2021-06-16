疫情稍歇，只是三級警戒持續到月底，上班族、學生都宅在家，每天自己煮就怕吃膩，烘焙業者在糕點麵包的外型上注入巧思，為單調的食物帶來變化。其中，台中知名的烘焙店旅禾泡芙之家，為了提醒大家口罩不離身，幫包裹大甲芋頭內餡的「老芋仔」，戴上口罩，可愛的造型引起話題。業者也在防疫期間推出居家防疫大禮包，三種套餐個包含胚芽鹽可頌、蔓越莓乳酪餐包、羅宋、北海道泡芙、乳酪塔、戚風蛋糕、生吐司等豐富品項，提供免運優惠，讓消費者一次採購。

雲林的千巧谷烘焙，則是配合在地消費者的特性，在疫情期間，啟動巡迴服務計劃為各區鄉親服務，消費者只要事先透過電話或LINE訂購喜歡的麵包、蛋糕，就可以在店家公布的巡迴時間到定點取貨，減少千里迢迢外出到店面購物的風險。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情延燒改變了上班族工作與消費的方式，不少企業實施在家工作的分流方式，外帶外送變成常態，促使業者改變傳統的銷售方式，在人力的配置上也會有所不同，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能，因應疫情一日數變，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。