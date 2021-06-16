繼台北市議員苗博雅一席「全台縣市陪雙北坐牢」言論，引發各界抨擊後，台灣基進黨新聞部主任張博洋今（16）日竟然再度加碼開嗆，在疫苗議題沸沸揚揚之際，公開直言「現在的狀況是全台灣被雙北2個市長綁架！」貼文一出又隨即惹來網友一片撻伐。

社民黨台北市議員苗博雅日前在政論節目上脫口「其實全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發社會爭議，不少網友今（16）日湧入其臉書留言灌爆，怒批「真的應該公開道歉」、「沒有3+11哪來今天的破口」。

不過正當網友把矛頭指向苗博雅的時刻，張博洋稍早也在臉書PO文護航，指苗博雅因為一句「全台縣市陪雙北坐牢」臉書遭洗版，但這句話「哪裡污名了？」並直言北市府氣噗噗反應，才是自取其辱。

張博洋進一步解釋，若要說什麼是汙名化，「就是有錯不改，有錯不認，有錯不檢討的人，才是在汙名化這個正在疫情當中受苦的城市，更是在辛苦的一線人員身上增添不必要的負擔」，接著更怒批指名「就是講你，台北市政府」。

文中張博洋還舉例，稱王必勝去一趟苗栗，防疫措施馬上見效，反觀台北市長柯文哲及新北市長侯友宜，一個在台北，一個在新北，「是在當高薪實習生嗎？如果真的沒能力，就講一聲，我想中央指揮系統不會拒絕協防」。最後張博洋重申，「站著茅坑硬作秀，鬥爭中央比防疫還要用心，這不是綁架全台什麼才是綁架全台？」

該文一出，PTT鄉民全員暴走、再度出征，紛紛以諷刺語氣表示「妖魔鬼怪全現形」、「然後雙北是被3+11和諾福特綁架，我幫他說下一句」、「啊不是同島一命嗎？」「台灣這麼小也硬是要操作分裂，同你鳥命」、「說個笑話，同島一命」、「看來仇視雙北是近期主軸了」、「最碎撕裂台灣就綠共」、「全台灣被中央綁架」、「加不了民進黨的側翼」、「對啦，病毒潛伏在雙北一年終於爆發」。

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