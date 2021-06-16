因崇德大家族群聚，已使得3個家族、13人染疫，縣府稍早在崇德、新城當地快篩，明天仍將持續進行快篩。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣秀林鄉崇德村大家庭群聚染疫風暴持續延燒，今1口氣暴增8人確診，引起中央疫情指揮中心重視，緊追感染源，初步確認花蓮一男子到桃園市觀音區從事水泥工，之後返花包括姻親、友人共3個家庭13人染疫，其中，家族中有人在亞洲水泥花蓮廠工作，亞泥廠區今緊急大消毒，接觸者員工接受快篩，幸都呈陰性。

縣府說，由於家族確診者足跡多在新城、秀林鄉，花蓮縣府已在崇德當地進行三場快篩，共篩檢1360人，佔當地人口75.8％，試圖找出無症狀帶原者。為了防堵疫情，縣府明仍將在崇德村多功能集會所、秀林村秀林多功能集會所設置快篩站，後天則到富世村富士多功能集會所設快篩站。縣長徐榛蔚呼籲，5月底到6月間，曾與崇德這家族認識或連結者，可踴躍前往快篩，若身體感到不適，請到國軍花蓮總醫院篩檢。

花蓮今增添8例，都是到桃園市觀音區支援的水泥工延伸個案。這名50多歲水泥工上月中旬到桃園工地支援，上月18日回到花蓮後，因咳嗽不適多次到不同診所就醫，都未通報篩檢，直到本月8日喘不過氣，送醫後確診，為插管重症。他先前已傳染給6名家人，當時一同支援桃園的同行工頭、工人及水泥工岳父的孫女，也相繼確診。使得外溢出3個家族共13人確診，匡列人數更高達近100位。

由於這個大家庭被查出群聚烤肉，縣府說，雖然家族有多人染疫，但查明後將依傳染病防治法開罰。縣長徐榛蔚，已加強稽查群聚事件，且「不再是只有宣導，而是立即開罰」，吉安警分局日前就接獲檢舉，有民眾在吉安鄉烤肉群聚，員警查處10人未戴口罩及群聚函報衛生局，罰款相當重，希望民眾不要以身試法。

因崇德染疫家族中，有人在亞洲水泥花蓮廠工作，為此亞泥花蓮廠說接獲通知，是兩名包商員工確診，衛生局匡列接觸者22位進行居家隔離，其中3位為亞泥花蓮廠員工。匡列者也已由衛生局安排採檢，花蓮廠製造組所有員工都陸續完成快篩，截至目前為止，已篩人員均為陰性。亞洲水泥表示，花蓮廠區並無任何員工確診，今日並展開環境清消作業，以最高規格確保安全。