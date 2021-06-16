湖內警分局湖街派出所警員孫郁勛日前在所服勤時，接獲一件柴犬走失案。警員透過臉書網路社群，成功幫柴犬找回飼主。飼主對此充滿感謝。

日前一名傅姓男子帶著一隻柴犬入所，進門便焦急地向員警表示：「請幫幫狗！」原來，傅男稍早在湖內區東方路與中山路口發現該柴犬四處遊蕩，然其身旁卻無主人看照，研判是迷失了回家的路，當下決定好人做到底，要為眼前這隻狗找到回家的路。

孫員獲報後，因自己也有飼養犬隻，明白飼主對愛犬走失內心的焦急，旋即到地方社群檢視有無民眾張貼協尋犬隻的貼文。果不其然，在路竹區大小事社團見到洪姓失主留下的訊息，經聯繫洪男到所「相認」，該柴犬果真是走失的愛犬。

飼主告訴警方，柴犬疑似貪玩，趁著家門半開之際偷溜出門，稍早發現犬隻走失，全家上下便急著在住家周邊找尋，沒想到狗居然跑到如此遠的地方，幸好得到熱心民眾的協助，否則恐怕會失去毛孩子。

湖內警分局長洪振順表示，警察除打擊犯罪，為民服務也是重要的一環，此次員警能熱心協助民眾找回寵物，精神值得肯定，在此也呼籲民眾飼養寵物應負起責任，除需為其植入晶片外，更應善盡保護及管理的義務。