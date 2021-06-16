中國外交部發言人趙立堅16日主持例行記者會，就記者提問有關2019年12月新冠病毒已在美國出現的研究回應，這再次證明病毒溯源是複雜的科學問題，國際社會應該尊重新冠病毒多點多地暴發的現實情況，在世衛組織主導下的下階段溯源工作中，基於全球視野，在多國多地而不是局限於某一區域開展研究。

據報導，美國國立衛生研究院近日發表最新研究成果稱，對去年前三個月在全美範圍採集的逾2.4萬名美國民眾血液樣分析顯示，新冠病毒於2019年12月即在美出現，比2020年1月19日官方首次確認發現病例提前數周的時間。

趙立堅對此指出，這再次證明病毒溯源是一個複雜的科學問題，涉及多國多地，應該由全球科學家合作開展有關工作，以便更好地預防未來可能出現的風險，保護各國人民的生命安全與健康。

趙立堅表示，早在新冠肺炎疫情發生之初，許多國家衛生專家和媒體已經紛紛指出了疫情在全球多點多地暴發的情況。《歐洲流行病學雜誌》的研究表明，新冠病毒2019年11月已經在歐洲出現；美國疾控中心研究報告顯示，新冠病毒或已於2019年12月在美國出現；瑞典公共衛生局流行病首席專家曾表示，瑞典可能在2019年11月就已經出現了新冠病毒感染者；義大利米蘭國家癌症研究所的研究團隊證明，新冠病毒於2019年夏天已經在義大利傳播。

近日，法國巴斯德研究院免疫學博士鞠麗雅教授就新冠病毒溯源接受專訪時指出，從新冠肺炎流行的總體情況看，多個源頭多點暴發已經是很明顯的客觀事實。

趙立堅強調，病毒是全人類的共同敵人，國際社會應該尊重新冠病毒多點多地暴發的現實情況，在世衛組織主導下的下階段溯源工作中，基於全球視野，在多國多地而不是局限於某一區域開展研究。中方已經兩次邀請世衛專家到中國，希望其他國家也能像中國一樣，本著開放、透明、科學的態度，同世衛組織開展溯源合作，為促進全球抗疫合作、挽救更多的生命作出應有的貢獻。