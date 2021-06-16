以往都更危老重建在大家的印象當中，都需要長時間的整合，但在公股背景金融機構帶頭支持下，華南金融集團旗下華南金AMC帶領民眾搶搭「都更危老特快車」，首班車為位於台北市萬華區華江段的2筆土地，於2020年11月經台北市政府核准危老重建計畫；第二案則於今年5月與新北市新店區中央段901、902地號地主完成危老重建合作契約簽訂。

其中，第二案新店區中央段案危老重建整合從洽談到簽約僅在短短的半年內完成，華南金AMC兩年內簽下兩件危老重建案，成為積極響應政府政策的公股金融機構之一。

華南金AMC表示，近年來之所以積極投入危老案重建整合領域，是因為觀察到有意辦理危老重建的住戶多重視危老重建合作對象的財務狀況、履約能力、工程品質、公開透明且公平的合建條件等，而具有公股背景的華南金AMC，扮演著結合金融和不動產的整合角色，提供地主公平透明、保證完工之承諾，且絕不使用地主之土地設定抵押借款，在都更危老重建資金籌資能力、不動產規劃專業度及公司信譽上，深獲地主信賴，讓都更危老成案不再遙不可及。近來成案的新店區中央段危老案地主為華南金成員華南銀行南勢角分行客戶，在當時分行林樂愛經理的介紹與促成下，得知原來華南金融集團旗下的資產管理公司也有提供都更危老重建服務，進而與華南金AMC展開都更危老重建相關事宜的洽商，並於短時間順利完成合約簽訂。而華南金AMC之所以能成功簽約的關鍵在於具備完整都更危老重建案之經營實績，並以最嚴謹的態度去做好每一道營建品管及查核作業流程，讓地主對於重建後的住宅安全及品質深具信心。

本案後續將由華南金AMC統籌建築規劃及營建發包，預計2022年開工興建，2025年完工。本案將興建地上10層，地下2層之住宅大樓，並申請符合新建住宅性能評估之耐震第二級；此外，藉由危老重建機制，同時重新規劃都市空間，如配合基地周遭環境，退縮2米做為人行步道，以提供更寬闊舒適的生活空間。

都更危老重建是一門涉及多項專業的領域，對地主來說，很難在短時間內全部涉獵理解，唯有透過值得信賴的品牌統籌全案運作，才能讓地主放心參與重建。