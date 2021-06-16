德國Ifo經濟研究所周三發表預測，德國今年經濟成長將為低於預期的3.3%；製造業的供應瓶頸，抑制了工業產出。

Ifo表示，與三月時的預測相比，德國經濟成長減少了0.4個百分點。但是對2022年的預期，則從原先3.2%的預測上調到4.3%。

Ifo的成長預測不如德國央行預測，該行預計今年經濟成長3.7%，明年則成長5.2%。與德國央行不同，Ifo認為家庭支出對經濟的支援度將下降，因為消費者不太可能將封鎖期間所有的儲蓄全部花費掉。

Ifo經濟學家Timo Wollmershaeuser指出，短期而言，主要產品的供應瓶頸正在拖累經濟。由於經濟重啟，經濟復甦本身非常強勁；但今春的復甦力道比預期的要小。

戴姆勒和福斯在周二分別表示，由於持續受到半導體短缺的困擾，將削減部分工廠工作時間。

由於新冠病毒再起，晶片、木材和其他原物料的供應瓶頸，推高了價格，使得Ifo預測，今年通膨將為2.6%，高於去年的0.6%，2022年將回落到1.9%。

Ifo並預期今明年進口金額將超越出口。這將有助於德國龐大的經常帳盈餘，在2021年和2022年分別降至經濟產出的5.8%和4.9%。