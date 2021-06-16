NEC集團(6701.JP)宣布，將為日本沖繩最繁忙的那霸機場提供支援臉部辨識的電子通關系統。目前，包括日本新千歲機場、成田國際機場、最繁忙的羽田機場、中部國際機場、關西國際機場與福岡機場等6大機場，皆已導入部署NEC此套系統。

NEC表示，此系統由可簡化行李通關與申報流程的關稅申報應用程式、電子申報終端機，以及讓旅客運用臉部辨識功能通行的出口閘門等組成。其中，搭載NEC NeoFace AI引擎的出口閘門，可減輕查驗區的壅塞、縮短旅客等待時間。

而關稅申報應用程式與電子申報終端機，使旅客只要輸入攜帶物品的內容、取得QR code，再使用海關查驗區的電子申報終端機讀取護照與QR code即可，相較填寫傳統的「攜帶物品與後送物品」申報單更容易。

NEC指出，此系統能加速重要機場的通關程序，當旅客使用系統的電子申報終端機並通過出口閘門時，NEC的臉部辨識技術便會確認旅客身分。同時，希望運用智慧型手機應用程式將行李申報流程電子化，進而加速通關程序。

NEC目前已為全球50座機場，提供包括臉部辨識系統在內的生物辨識驗證系統。集團表示，將繼續開發新解決方案與服務，為「NEC安全城市」（NEC Safer Cities）相關業務提供支援，以協助打造安全繁榮的社區。