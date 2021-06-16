今(16)日為臺灣期貨市場股權類商品6月份契約最後交易日，受臺股盤中下跌影響，臺股期貨於中午接近12時45分瞬間下跌275點，最低至17,033點，並於12時47分左右迅速回升至17,300點。下午1時30分臺股期貨6月份契約到期結算，最後結算價為17,346點，較6月15日結算價17,397點，下跌51點。

期交所表示，6月16日為臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權在內等臺股類商品6月份契約最後交易日，市場波動較大，今日於中午12時35分後臺股部分個股出現較大賣單，致臺股指數逐步往下，期貨市場包括臺股期貨、小型臺指期貨、金融期貨、電子期貨6月份契約盤中價格均瞬間下跌，並又隨即回升，動態價格穩定措施均正常運作。

期交所表示，主力商品包括臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨等均為臺股相關商品，與國內股市連動性高，另期貨市場面對國際金融市場訊息反應也相當即時，提醒交易人應多加注意國內外金融市場訊息影響，並做好風險控管，隨時注意帳戶保證金狀況。期交所亦將加強監控期貨市場相關訊息及盤中行情波動，在此全國防疫的非常時期，請各位交易人共同維持期貨市場安定及秩序。