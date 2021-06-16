工業半導體設備、資料庫中心及電動車三大成長動能，可望降低IC元件缺料對下半年營運衝擊，貿聯-KY(3665)表示，雖然IC元件缺料是下半年營運的變數，但整體訂單需求還是很不錯，下半年業績可望比上半年好。

貿聯-KY今天受邀參加券商線上法說會，由於工業半導體出貨拉升與資訊產品海外庫存及時回補，貿聯-KY自結5月合併營業收入為8291萬7000美元，年成長44.2%，創下單月歷史新高，累計前5月合併營收為3億8117萬1000美元，較去年同期成長35.47%；不過近期東南亞新冠肺炎疫情再起，馬來西亞為防止疫情擴散自6月1日到14日實施行動管制令，貿聯-KY馬來西亞廠區也因疫情停工一週，加上IC元件缺料問題干擾，貿聯-KY初估，6月合併營收恐較5月下滑。

就各產品來看，目前貿聯-KY車用產品包括：電動車電池管理線束、高電壓充電站、電動車充電設備(EVSE)線束及模組解決方案，以及符合美國、歐洲及中國地區標準規格的越野車主電源線束、駕駛輔助系統/自動駕駛系統線束、車載資訊系統及防鎖死煞車系統感測線束等，今年第1季車用產品佔營收比重17%。

在工業產品部分，貿聯-KY工業產品涵蓋沉積、蝕刻製程等半導體設備用線、晶圓檢測設備及被動元件測試設備、儲能裝置線束、工業測試設備、石油及天然氣探勘設備等，今年第1季工業產品佔比亦約17%。

貿聯-KY表示，疫情延續致使生活型態轉變，亦對家電、車用、數據中心逐步形成長期需求，這些需求也拉動半導體設備與晶片的長期成長，加上下半年客戶將陸續推展的新款電動車、新產能，公司已備好長期產能，以因應未來營運需求。

展望下半年，貿聯-KY表示，下半年訂單需求還是很不錯，工業半導體設備線束、資料庫中心及電動車是三大成長動能，不過原物料還在漲價，且6月及7月亦須觀察IC缺料狀況，期待三大成長動能可以降低IC缺料衝擊，如果缺料問題不嚴重，下半年業績會比上半年好。