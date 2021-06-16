剛畢業就能「無縫接軌」就業，是許多社會新鮮人心目中的理想。尤其，對須服役的役男而言，倘若能在役期期間就投入職場發揮所學，能一舉數得是再好不過的事。因此，政府推出研發替代役政策以來就深獲各界肯定。一來能幫企業提前延攬優秀人才；二來役男也能服役兼就業，不浪費時間。不過，研替名額有限，申請企業不乏都是上市櫃知名企業，在僧多粥少的情況，競爭十分激烈。就有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，分享成功錄取上市櫃企業的研發替代役職缺，鼓勵大家要勇於嘗試。

看似職場贏家的網友，用「平凡」兩字來形容過往的求學歷程，沒有台清交政的突出學歷，也沒有程式競賽第1名、更沒拿過書卷獎。雖談不上任何豐功偉績，但對參與比賽、考取證照還算積極，投稿服科曾入圍決賽，也有物聯網初級及資安C級等證照。過去平凡，但追求不凡的他，研替申請時大膽投了南科台積、玉山銀行、曜揚科技、神準科技等科技大廠及上市櫃企業。

對許多理工人而言，有護國神山之稱的台積電，是業界求職的第一志願，網友也不例外投了南科台積。不過，因時間有點匆促，加上術科考得不盡理想，最後只收到感謝函，但他並不因此而氣餒，再接再厲應徵玉山銀行軟體開發工程師。玉山銀面試當天先進行邏輯、英文、計概的紙筆測驗，之後主考官針對證照、實習期間負責的職務，以及SQL injection、RPA等問題提問。整體過程快速、有效率，順利拿到Offer。

面試一家接一家，後續又接到曜揚科技的面試通知。由於是資安公司，所以對網友具備的資安證照特別感興趣，加上有修過相關密碼學課程，過程中算是相談甚歡，最後也成功錄取。其中，值得一提的是神準科技，雖然這家需要專業與網友所學領域有些落差，但抱持著願意挑戰、努力學習的心態，公司還是願意給他機會。

網友自嘲求學過程「非常平民」，非頂大學歷，但他不因求學的過往而囿限自己，憑藉過去的實習經驗、專業證照、以及勇於挑戰的決心展現他的企圖心，即使橫跨科技、金融不同產業，都能受到面試官的青睞。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在瞬息萬變的數位時代，在學成績不代表未來成就，學歷不代表真正實力。想要成功謀職，成績、學歷不是唯一條件，發掘自己優勢、展現個人特色才能脫穎而出。類似案例、資訊都可參考「面試經驗暨工作甘苦談」前輩的成功經驗分享，透過前人經驗少走冤枉路，用對方法才能事半功倍，順利找到好工作。