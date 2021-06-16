金山區明天繼續提供快篩服務。（金山區公所提供）

新北市金山區昨（15）日卻傳出流動女攤商一家7口染疫，新北市長侯友宜立即指示出動機動快篩隊前往金山區廣篩。今（16）日亞東醫院團隊進駐金山區運動休閒廣場，整天下來共篩檢432 人，有2人呈現陽性反應，已送至集中檢疫中心安置。

金山區長廖武輝表示，明天將加開場次，提供金山居民快篩，上午8時45分開始發放號碼牌，請民眾踴躍接受快篩。