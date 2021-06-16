金山今快篩432人 2人陽性 17:482021/06/16 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 機動快篩隊今天進駐金山區。（金山區公所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金山區明天繼續提供快篩服務。（金山區公所提供） 新北市金山區昨（15）日卻傳出流動女攤商一家7口染疫，新北市長侯友宜立即指示出動機動快篩隊前往金山區廣篩。今（16）日亞東醫院團隊進駐金山區運動休閒廣場，整天下來共篩檢432 人，有2人呈現陽性反應，已送至集中檢疫中心安置。 金山區長廖武輝表示，明天將加開場次，提供金山居民快篩，上午8時45分開始發放號碼牌，請民眾踴躍接受快篩。 台塑六輕普篩 首日3,329人全陰性 新北金山突增6例 今出動快篩隊 #快篩 #台灣 #新北市 #金山 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園確診＋12 7人家庭感染 04:102021/06/16 地方新聞 鬧血荒 民眾建議「捐血送快篩＋疫苗」 16:532021/06/16 生活 禍首是烤肉趴 花蓮家族群聚擴大已13例確診 亞泥匡列3人 17:332021/06/16 生活 新北連4天確診降雙位數 侯友宜：金山群聚感染再揪出2陽性 15:122021/06/16 生活 麥寮六輕萬人普篩 第一波全採陰 04:102021/06/16 地方新聞 紅孩兒韓志杰快篩陽性 在美隔離領失業救濟金 15:152021/06/16 娛樂 海山分局1女警PCR陽性 下午1男警也染疫 13:322021/06/16 社會 竹東鎮快篩秩序良好 416人均陰性 18日做第二波普篩 17:232021/06/16 生活 18里長出動幫填評估表 桃園武陵場人少到要急call長輩出門打疫苗 10:072021/06/16 生活 花蓮秀林崇德家族群聚已13人染疫 親家也難倖免 16:152021/06/16 生活 吳宗憲豪砸3千萬買普篩劑 親身實測急切喊：全島一命 16:412021/06/16 娛樂 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言再次成真 6月20日後真的要出大事 - 生活 降雨「大魔王」要來了 氣象專家：下周是另一個情境 - 生活 桃園增14本土確診 足跡包含NOVA、市場、全聯、愛買 - 生活 好市多冷凍里肌驚見5塊碎骨 廠商私訊回覆讓她感動：不退貨了 - 生活 沒排到疫苗不用生氣 名醫曝搶打AZ的人可能會後悔 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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