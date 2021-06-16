大陸國家統計局6月16日發佈最新數據顯示，5月社會消費品零售總額為3兆5945億元（人民幣，下同），年增率12.4％，也比2019年5月增長9.3％，兩年平均增速為4.5％。其中除汽車以外的消費品零售額3兆2257億元、成長13.2％。扣除價格因素，5月社會消費品零售總額實際增長10.1％，兩年平均增長3％。從單月表現來看，5月社會消費品零售總額增長0.81％。

再看到今年1到5月，大陸社會消費品零售總額17兆4319億元，年增率25.7％，納入2019年同期來看，兩年平均增速為4.3％。其中除汽車以外的消費品零售額15兆6304億元，增長24.4％。

此外，整合今年1到5月大陸的全國網上零售額為4兆8239億元，年增率24.7％，，兩年平均增長14.2％。其中實物商品網上零售額3兆9377億元、增長19.9％，兩年平均增長15.6％，占社會消費品零售總額比重為22.6％。

在實物商品網上零售額當中，吃類、穿類和使用品等分類商品，分別增長24.2％、28.2％和17.0％，兩年平均分別增長30.5％、9.3％和15.9％。

另外按經營單位所在地分類的話，5月大陸城鎮消費品零售額為3兆1313億元、年增率12.3％、兩年平均增長4.5％；鄉村消費品零售額4632億元、年增13.2％，兩年平均4.7％。